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В Екатеринбурге на Вторчермете школьники пытались ограбить продуктовый магазин
Иллюстрация: Юлия Медведева
Минувшим вечером в продуктовом магазине на Вторчермете несколько подростков, на вид лет 14-15, попытались ограбить продуктовый магазин.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, подростки пришли с закрытыми лицами и с медицинскими перчатками на руках. Какое-то время они ходили между стеллажей, вероятно, дожидаясь, когда людей станет меньше, после чего один из подростков бросился на кассиршу с ножом, угрожая и требуя отдать деньги. Женщину спас один из покупателей – мужчина обезвредил парня и скрутил. Остальные подростки тут же сбежали.
В итоге юношу увезли в отделение полиции, где он заявил, что якобы все происходящее было «шуткой». Однако молодому человеку не поверили. Организована проверка.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, подростки пришли с закрытыми лицами и с медицинскими перчатками на руках. Какое-то время они ходили между стеллажей, вероятно, дожидаясь, когда людей станет меньше, после чего один из подростков бросился на кассиршу с ножом, угрожая и требуя отдать деньги. Женщину спас один из покупателей – мужчина обезвредил парня и скрутил. Остальные подростки тут же сбежали.
В итоге юношу увезли в отделение полиции, где он заявил, что якобы все происходящее было «шуткой». Однако молодому человеку не поверили. Организована проверка.
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