В Екатеринбурге 35-летний мужчина на электросамокате сбил 12-летнего мальчика





– напомнили в пресс-группе. «В соответствии с пунктом 24.6 ПДД РФ – движение лиц, использующих для передвижения СИМ, разрешается со скоростью не более 25 км/ч. При этом если движение по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения пешеходов, лицо, управляющее СИМ обязано спешиться или снизить скорость до минимума»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 16 сентября, примерно в 11.40 в Екатеринбурге возле дома №50 по улице Сурикова, 35-летний мужчина на электросамокате, сбил 12-летнего мальчика.Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, мальчика с ушибами правого предплечья и коленного сустава увезли в больницу.Известно, что ребёнок шёл в школу. По словам мужчины, он видел идущих впереди него школьников и сбавил скорость. Дети, как заявляется, тоже видели его и расступались, чтобы пропустить, но один из мальчиков, возможно, не увидев мужчину из-за своих сверстников, выскочил перед электросамокатом.