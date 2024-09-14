Свердловская область: 287 мобилизованных погибших на фронте за два года

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На данный момент подтверждена гибель 287 мобилизованных из Свердловской области. По данным проекта «It’s My City», информация о погибших продолжает поступать.Сведения собираются на основании подтверждений от властей или родственников погибших, что позволяет вести поимённый список свердловчан, погибших на фронте.Напомним, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, которая официально продолжается до сих пор.