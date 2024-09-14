Возрастное ограничение 18+
Свердловская область: 287 мобилизованных погибших на фронте за два года
Иллюстрация: Вечерние ведомости
На данный момент подтверждена гибель 287 мобилизованных из Свердловской области. По данным проекта «It’s My City», информация о погибших продолжает поступать.
Сведения собираются на основании подтверждений от властей или родственников погибших, что позволяет вести поимённый список свердловчан, погибших на фронте.
Напомним, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, которая официально продолжается до сих пор.
Сведения собираются на основании подтверждений от властей или родственников погибших, что позволяет вести поимённый список свердловчан, погибших на фронте.
Напомним, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, которая официально продолжается до сих пор.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Треш-стримеру назначили минимальный штраф за удар екатеринбуржца после слов «я хохол, что ты мне сделаешь?»
14 сентября 2024
14 сентября 2024
В Екатеринбурге на один памятник дятловцам стало больше
20 сентября 2024
20 сентября 2024
Смертельная авария на трассе: спидометр остановился на 195 км/ч
14 сентября 2024
14 сентября 2024
В Алапаевске ищут очевидцев смертельного ДТП
21 сентября 2024
21 сентября 2024