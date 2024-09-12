Однодневная выставка современного искусства в Екатеринбурге: от живописи до стрит-арта

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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21 сентября в Екатеринбурге пройдет однодневная выставка современного искусства, которая пройдет в пространстве Заброшка. С 12:00 местные жители и гости города смогут погрузиться в мир живописи, фотографии, инсталляций, стрит-арта и других творческих форм.Выставка представит работы как местных художников, так и представителей из других городов. Вход свободный.Выставка пройдет на настоящей заброшки в железнодорожном районе по адресу: 56.853404, 60.591453.