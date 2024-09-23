Журналист «Прекрасной России» прокомментировал реакцию Бастрыкина на его уголовное преследование

– сказал Евгений Анисимов корреспонденту Вечерних ведомостей.

«Это ещё не победа, ибо мы столкнулись с реальным воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналиста, и как выразился эксперт Минюста Владимир Усольцев: "С настоящим подрывом конституционного строя и формированием недоверия к органам власти". То есть на нас, как на авторов журналистского расследования, где были представлены все документы, подтверждающее сказанное, на нас, на заявителей о преступлении без проверки фактов, изложенных в расследовании, сразу было возбуждено уголовное дело. Пока это просто приятная новость. Победа будет тогда, когда производство по этому делу, будет прекращено, а также когда будет проведено объективное расследование о возможном хищении у государства земли, и самое важно, когда будут наказаны все те, кто воспрепятствовал проведению пресс-конференции 23 апреля и уже шестой месяц препятствует работе нашего СМИ. В любом случае это приятная новость. Надеемся, что всё будет хорошо»,