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Журналист «Прекрасной России» прокомментировал реакцию Бастрыкина на его уголовное преследование
Фото: Владислав Постников
Журналист «Прекрасной России» Евгений Анисимов, подвергшийся уголовному преследованию после публикации расследования «Екатеринбургский спрут», прокомментировал реакцию главы СК на обращение екатеринбуржцев, заступившихся за расследователя.
Напомним, председатель СК дал ряд поручений, касающихся уголовного преследования журналиста «Прекрасной Росси». В частности, он потребовал предоставить доклад о причинах, по которым было возбуждено уголовное дело, и поручил провести проверку по доводам, которые указаны в расследовании.
«Это ещё не победа, ибо мы столкнулись с реальным воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналиста, и как выразился эксперт Минюста Владимир Усольцев: "С настоящим подрывом конституционного строя и формированием недоверия к органам власти". То есть на нас, как на авторов журналистского расследования, где были представлены все документы, подтверждающее сказанное, на нас, на заявителей о преступлении без проверки фактов, изложенных в расследовании, сразу было возбуждено уголовное дело. Пока это просто приятная новость. Победа будет тогда, когда производство по этому делу, будет прекращено, а также когда будет проведено объективное расследование о возможном хищении у государства земли, и самое важно, когда будут наказаны все те, кто воспрепятствовал проведению пресс-конференции 23 апреля и уже шестой месяц препятствует работе нашего СМИ. В любом случае это приятная новость. Надеемся, что всё будет хорошо»,
– сказал Евгений Анисимов корреспонденту Вечерних ведомостей.
Напомним, председатель СК дал ряд поручений, касающихся уголовного преследования журналиста «Прекрасной Росси». В частности, он потребовал предоставить доклад о причинах, по которым было возбуждено уголовное дело, и поручил провести проверку по доводам, которые указаны в расследовании.
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