В Свердловской области семьям соцриска вручают пожарные извещатели

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники МЧС Свердловской области совместно с полицией провели профилактические рейды в многоквартирных и частных домах.Во время обходов особое внимание уделялось семьям, находящимся на социальном учёте. Специалисты не только провели беседы о пожарной безопасности, но и вручили жителям автономные пожарные извещатели.Кроме того, всем семьям вручили памятки с номерами экстренных служб и простыми правилами пожарной безопасности. МЧС подчёркивает, что автономные пожарные извещатели могут существенно снизить риск гибели людей при возгорании, своевременно оповещая о возможной опасности.