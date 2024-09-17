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В Свердловской области семьям соцриска вручают пожарные извещатели
Фото: МЧС России по Свердловской области
Сотрудники МЧС Свердловской области совместно с полицией провели профилактические рейды в многоквартирных и частных домах.
Во время обходов особое внимание уделялось семьям, находящимся на социальном учёте. Специалисты не только провели беседы о пожарной безопасности, но и вручили жителям автономные пожарные извещатели.
Кроме того, всем семьям вручили памятки с номерами экстренных служб и простыми правилами пожарной безопасности. МЧС подчёркивает, что автономные пожарные извещатели могут существенно снизить риск гибели людей при возгорании, своевременно оповещая о возможной опасности.
Во время обходов особое внимание уделялось семьям, находящимся на социальном учёте. Специалисты не только провели беседы о пожарной безопасности, но и вручили жителям автономные пожарные извещатели.
Кроме того, всем семьям вручили памятки с номерами экстренных служб и простыми правилами пожарной безопасности. МЧС подчёркивает, что автономные пожарные извещатели могут существенно снизить риск гибели людей при возгорании, своевременно оповещая о возможной опасности.
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