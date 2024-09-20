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В Свердловской области ожидаются сильные порывы ветра
Фото: Андрей Гоголев
2 сентября в Свердловской области прогнозируется усиление ветра, местами его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Об этом предупредило региональное управление МЧС. Жителям рекомендуется принять меры для обеспечения безопасности.
В ведомстве советуют оставаться в помещении, закрыть окна и двери, а также убрать с балконов и подоконников все предметы, которые может унести сильный ветер. Также важно избегать нахождения возле линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Автовладельцам советуют не парковать машины под деревьями и неустойчивыми сооружениями.
При возникновении опасных ситуаций МЧС напоминает о необходимости звонить по телефону экстренных служб: 112.
В ведомстве советуют оставаться в помещении, закрыть окна и двери, а также убрать с балконов и подоконников все предметы, которые может унести сильный ветер. Также важно избегать нахождения возле линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Автовладельцам советуют не парковать машины под деревьями и неустойчивыми сооружениями.
При возникновении опасных ситуаций МЧС напоминает о необходимости звонить по телефону экстренных служб: 112.
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