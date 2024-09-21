В Свердловской области ожидается сильный ветер: рекомендации МЧС

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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23 сентября в Свердловской области местами прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с. В связи с этим МЧС региона рекомендует жителям принять меры предосторожности для обеспечения своей безопасности.Специалисты советуют оставаться в помещении и закрыть окна и двери. Важно убрать с балконов и подоконников предметы, которые ветер может сдуть. Также рекомендуется избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и рекламными конструкциями, так как они могут представлять опасность при сильных порывах ветра.Кроме того, владельцам автомобилей рекомендуется не парковаться под деревьями или слабо закреплёнными объектами. Особое внимание стоит уделить соблюдению осторожности при обращении с огнём, чтобы избежать возможных возгораний. В случае экстренных ситуаций жителям Свердловской области напоминают о необходимости обращаться по телефону службы спасения: 112.