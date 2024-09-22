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В свердловском МЧС продлили штормовое предупреждении до 24 сентября
Фото: Андрей Гоголев
В свердловском управлении МЧС продлили предупреждении о непогоде. Завтра, 24 сентября, в регионе местами ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В связи с этим спасатели призывают уральцев по возможности оставаться дома, а тем, кому всё же нужно идти по делам, советуют ходить подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и других потенциально опасных объектов. Водителям рекомендуют не парковаться под деревьями или слабо закреплёнными конструкциями.
В случае ЧП нужно звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».
В связи с этим спасатели призывают уральцев по возможности оставаться дома, а тем, кому всё же нужно идти по делам, советуют ходить подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и других потенциально опасных объектов. Водителям рекомендуют не парковаться под деревьями или слабо закреплёнными конструкциями.
В случае ЧП нужно звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».
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