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Жителей Свердловской области предупреждают о заморозках и пожарной опасности

10.43 Понедельник, 23 сентября 2024
Фото: Владислав Постников
Из-за непогоды в Свердловской области синоптики объявили предупреждение о заморозках и высокой пожарной опасности.

На сайте Уральского гидрометцентра сообщается, что до 26 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки до -5. То же самое касается соседних регионов – Пермского края и частично Челябинской области.

Высокую пожарную опасность в Свердловской области объявили до 26 сентября – четвёртый класс горимости леса по региональной шкале. В соседних Челябинской области аналогичное предупреждение только на сегодняшний день, в Курганской – до 27 сентября.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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