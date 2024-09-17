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Жителей Свердловской области предупреждают о заморозках и пожарной опасности
Фото: Владислав Постников
Из-за непогоды в Свердловской области синоптики объявили предупреждение о заморозках и высокой пожарной опасности.
На сайте Уральского гидрометцентра сообщается, что до 26 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки до -5. То же самое касается соседних регионов – Пермского края и частично Челябинской области.
Высокую пожарную опасность в Свердловской области объявили до 26 сентября – четвёртый класс горимости леса по региональной шкале. В соседних Челябинской области аналогичное предупреждение только на сегодняшний день, в Курганской – до 27 сентября.
На сайте Уральского гидрометцентра сообщается, что до 26 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки до -5. То же самое касается соседних регионов – Пермского края и частично Челябинской области.
Высокую пожарную опасность в Свердловской области объявили до 26 сентября – четвёртый класс горимости леса по региональной шкале. В соседних Челябинской области аналогичное предупреждение только на сегодняшний день, в Курганской – до 27 сентября.
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