В Свердловской области ограничено движение на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 23 сентября на трассе Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган в районе километров 31-46 начнутся работы по устройству слоев износа. Об этом сообщает Уралуправтодор.В связи с проведением этих работ будет организовано реверсивное движение, что может вызвать временные неудобства для водителей.Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании поездок и соблюдать осторожность на этом участке дороги.