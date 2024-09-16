Прокуратура и СК проверят реабилитационный центр в Талицком районе, где избивают воспитанников

«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних. Будут проверены доводы публикации о том, что телесные повреждения причинены по указанию сотрудника центра якобы за пропуски учебных занятий»,