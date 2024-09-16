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Прокуратура и СК проверят реабилитационный центр в Талицком районе, где избивают воспитанников
Фото: Владислав Постников
Прокуратура и СК намерены наведаться с проверкой в реабилитационный центр в Талицком районе, где, по данным СМИ, воспитанников избивают их же сверстники.
В СК также хотят проверить руководство учреждения на халатность (ст. 293 УК РФ). Степень тяжести вреда, который причинили воспитанникам, определит судебно-медицинская экспертиза.
«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних. Будут проверены доводы публикации о том, что телесные повреждения причинены по указанию сотрудника центра якобы за пропуски учебных занятий»,
– говорится в сообщении прокуратуры.
В СК также хотят проверить руководство учреждения на халатность (ст. 293 УК РФ). Степень тяжести вреда, который причинили воспитанникам, определит судебно-медицинская экспертиза.
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