В Свердловской области на пожаре погибли двое подростков

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В посёлке Бокситы Свердловской области произошла трагедия: в результате пожара погибли два подростка, 15 и 16 лет. Огонь охватил частный жилой дом на улице Речной. В момент возгорания в доме не было взрослых и пожарного извещателя, который мог бы предупредить спящих о надвигающейся опасности. Как сообщает МЧС Свердловской области, пять вдохов токсичного дыма стали фатальными для подростков.Сообщение о возгорании поступило 22 сентября в 03:30 по местному времени. На место происшествия прибыли 12 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Пожарные локализовали огонь на площади 150 квадратных метров в 04:05, а полная ликвидация открытого горения произошла в 04:20. После этого продолжились работы по проливке и разбору конструкций, которые завершились к 07:37.Экспертам предстоит установить точные причины возгорания.