Возрастное ограничение 18+
Вечерняя «прогулка» по проезжей части на Арамильском тракте привела к трагедии
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером под Екатеринбургом на 8-м километре Арамильского тракта водитель «Шевроле Кобальт» насмерть сбил 35-летнего мужчину, переходившего через дорогу.
По предварительным данным, водитель слишком поздно увидел человека на дороге из-за того, что тот шёл по проезжей части в тёмное время и без световозвращающих элементов на одежде. В итоге пешеход скончался на месте происшествия.
По факту аварии проводится проверка.
По предварительным данным, водитель слишком поздно увидел человека на дороге из-за того, что тот шёл по проезжей части в тёмное время и без световозвращающих элементов на одежде. В итоге пешеход скончался на месте происшествия.
По факту аварии проводится проверка.
«Пешеходам вне населенного пункта в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, обеспечивающие их видимость водителям транспортных средств, а также осуществлять движение по обочинам навстречу транспортным средствам. Водителям важно обеспечивать постоянный контроль за дорогой во избежание аварийных ситуаций»,
– напомнили в областном УГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Смертельная авария на трассе: спидометр остановился на 195 км/ч
14 сентября 2024
14 сентября 2024