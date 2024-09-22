Вечерняя «прогулка» по проезжей части на Арамильском тракте привела к трагедии





– напомнили в областном УГИБДД. «Пешеходам вне населенного пункта в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, обеспечивающие их видимость водителям транспортных средств, а также осуществлять движение по обочинам навстречу транспортным средствам. Водителям важно обеспечивать постоянный контроль за дорогой во избежание аварийных ситуаций»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером под Екатеринбургом на 8-м километре Арамильского тракта водитель «Шевроле Кобальт» насмерть сбил 35-летнего мужчину, переходившего через дорогу.По предварительным данным, водитель слишком поздно увидел человека на дороге из-за того, что тот шёл по проезжей части в тёмное время и без световозвращающих элементов на одежде. В итоге пешеход скончался на месте происшествия.По факту аварии проводится проверка.