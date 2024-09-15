Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин заинтересовался уголовным преследованием журналиста после обращения екатеринбуржцев
Фото: Владислав Постников
После обращения жителей Екатеринбурга к председателю СК Александру Бастрыкину, в котором они выразили своё несогласие с уголовным преследованием журналиста канала «Прекрасная Россия», глава ведомства дал ряд поручений.
Как сообщает информационный центр СК Александр Бастрыкин, подозревая, что уголовное дело возбуждено для того, чтобы воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста, поручил доложить о причинах, по которым было возбуждено дело, а также о результатах его расследования. Кроме этого, он поручил исполняющему обязанности руководителя свердловского СК Константину Мирошниченко, провести проверку по доводам, которые озвучивал журналист. Исполнение поручения поставили в центральном аппарате ведомства на контроль.
Вероятно, речь идёт о расследовании про возможное хищение 3800 гектаров земли уральским олигархом ради сноса домовладений на этой территории и последующего строительства в этом месте. В своём расследовании журналист «Прекрасной России» указал, что в случае реализации планов олигарха более семи тысяч человек могут лишиться единственного жилья.
Напомним, 23 апреля в редакции канала «Прекрасная Россия» прошли обыски. В этот день журналисты планировали провести пресс-конференцию, на которой собирались рассказать о своём расследовании «Екатеринбургский спрут», ответить на вопросы коллег и показать оригиналы документов, подтверждающих приведенные в материале доводы.
Как сообщает информационный центр СК Александр Бастрыкин, подозревая, что уголовное дело возбуждено для того, чтобы воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста, поручил доложить о причинах, по которым было возбуждено дело, а также о результатах его расследования. Кроме этого, он поручил исполняющему обязанности руководителя свердловского СК Константину Мирошниченко, провести проверку по доводам, которые озвучивал журналист. Исполнение поручения поставили в центральном аппарате ведомства на контроль.
Вероятно, речь идёт о расследовании про возможное хищение 3800 гектаров земли уральским олигархом ради сноса домовладений на этой территории и последующего строительства в этом месте. В своём расследовании журналист «Прекрасной России» указал, что в случае реализации планов олигарха более семи тысяч человек могут лишиться единственного жилья.
Напомним, 23 апреля в редакции канала «Прекрасная Россия» прошли обыски. В этот день журналисты планировали провести пресс-конференцию, на которой собирались рассказать о своём расследовании «Екатеринбургский спрут», ответить на вопросы коллег и показать оригиналы документов, подтверждающих приведенные в материале доводы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СК РФ проверяет нарушения прав жителей аварийного дома в Ревде: Глава комитета потребовал отчёт
15 сентября 2024
15 сентября 2024
Бастрыкин требует от свердловского СК объяснений о причинах волокиты по делу о несчастного случае с девочкой на базе отдыха в Нижнем Тагиле
19 сентября 2024
19 сентября 2024
Глава СК потребовал доклад об аварийном доме в Асбесте, из которого не переселяют людей
19 сентября 2024
19 сентября 2024