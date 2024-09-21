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В Екатеринбурге тусовку «Ребал», перенесённую с «Заброшки Энтропии», сорвали представители ДНД
Скриншот из видео: телеграм-канал «REBAL»
Тусовка «Ребал», которую планировали провести на локации выставки «Заброшка Энтропия», была перенесена на площадку предыдущей «Заброшки» в Екатеринбурге, но закончилась вмешательством представителей Добровольной народной дружины (ДНД). Об этом сообщили читатели «Свет Екатеринбург». По словам очевидцев, члены ДНД угрожали участникам оружием, стреляли в воздух и применяли силу.
«Под конец всей программы нас предупредили, что скоро приедет полиция и лучше все закончить, но потом неожиданно ворвались ДНД, — рассказывает одна из участниц телеграм-каналу «Свет Екатеринбург». — Они несколько раз выстрелили в воздух, так же угрожали людям оружием, уложили всех лицом в пол, удалили беззащитного человека, материли всех, удерживали, никто не представился и не предъявил документы. Я четыре раза звонила в 112 и просила прислать настоящую полицию. В итоге приехала Росгвардия».
По информации очевидцев, один из участников тусовки был избит — у него опухло лицо и осталась рана на носу. Представители Росгвардии предложили ему написать заявление, однако жалобы на действия ДНД не приняли. Свидетели также отметили, что сотрудники Росгвардии, казалось, были знакомы с дружинниками и отпустили их без предъявления претензий.
«Под конец всей программы нас предупредили, что скоро приедет полиция и лучше все закончить, но потом неожиданно ворвались ДНД, — рассказывает одна из участниц телеграм-каналу «Свет Екатеринбург». — Они несколько раз выстрелили в воздух, так же угрожали людям оружием, уложили всех лицом в пол, удалили беззащитного человека, материли всех, удерживали, никто не представился и не предъявил документы. Я четыре раза звонила в 112 и просила прислать настоящую полицию. В итоге приехала Росгвардия».
По информации очевидцев, один из участников тусовки был избит — у него опухло лицо и осталась рана на носу. Представители Росгвардии предложили ему написать заявление, однако жалобы на действия ДНД не приняли. Свидетели также отметили, что сотрудники Росгвардии, казалось, были знакомы с дружинниками и отпустили их без предъявления претензий.
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