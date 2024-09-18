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В Екатеринбурге пройдёт обучение городским поискам от «ЛизаАлерт»

17.18 Суббота, 21 сентября 2024
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
28 сентября в Екатеринбурге состоится обучение от поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В этот раз упор будет сделан не на лесные поиски, а на работу в городской среде.

Многие удивляются, но большое количество поисков проводится и в городской среде. В городе теряются и дети, и пожилые, и мужчины и женщины. По-этому при обучении в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» делается упор не только на лесные поиски, но и на городские!

— пишет отряд


Во время обучения новички узнают, как правильно одеваться для поисков, что брать с собой и как выполнять задачи в условиях городской среды. Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Студенческая, 46, в штабе «ЛизаАлерт». Участие бесплатное, но для посещения необходима предварительная регистрация.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:18 В Екатеринбурге пройдёт обучение городским поискам от «ЛизаАлерт»
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15:13 Екатеринбург и Нижний Тагил получат 40,5 млн рублей на обновление лифтов
14:48 В Екатеринбурге автоинспекторы задержали дрифтера после публикации в СМИ
13:04 В Алапаевске ищут очевидцев смертельного ДТП
11:00 Расписание поездов нарушено на Свердловской железной дороге
10:53 В Екатеринбурге молодой человек украл упаковку пива на глазах у продавца
20:52 Уральцы продолжают кататься за тонированными стёклами и без ремней безопасности
20:23 В Екатеринбурге на один памятник дятловцам стало больше
19:13 Накануне на Академика Парина в Екатеринбурге в ДТП угодил несовершеннолетний байкер
18:37 «Первый учитель» стартует к финалу в екатеринбургской гимназии в воскресенье
18:19 Верстовой столб установят на следующей неделе в Киргишаны
18:14 О дождях и сильном ветре в выходные в Свердловской области предупреждают синоптики
17:29 В Свердловском областном суде прошли пожарные учения
16:59 Пропавшего накануне на Уралмаше подростка нашли
16:48 В уральской столице задержали подозреваемого в убийстве по пьяни в Парковом переулке
16:10 В Екатеринбурге прошёл первый день конференции ведущих травматологов-ортопедов России
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