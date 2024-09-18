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В Екатеринбурге пройдёт обучение городским поискам от «ЛизаАлерт»
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
28 сентября в Екатеринбурге состоится обучение от поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В этот раз упор будет сделан не на лесные поиски, а на работу в городской среде.
Во время обучения новички узнают, как правильно одеваться для поисков, что брать с собой и как выполнять задачи в условиях городской среды. Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Студенческая, 46, в штабе «ЛизаАлерт». Участие бесплатное, но для посещения необходима предварительная регистрация.
Многие удивляются, но большое количество поисков проводится и в городской среде. В городе теряются и дети, и пожилые, и мужчины и женщины. По-этому при обучении в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» делается упор не только на лесные поиски, но и на городские!
— пишет отряд
Во время обучения новички узнают, как правильно одеваться для поисков, что брать с собой и как выполнять задачи в условиях городской среды. Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Студенческая, 46, в штабе «ЛизаАлерт». Участие бесплатное, но для посещения необходима предварительная регистрация.
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