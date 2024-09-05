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В Екатеринбурге на станции «Уралмаш» заменят турникеты: возможны сбои в работе станции
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ночь с 14 на 15 сентября на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге начнутся работы по замене турникетов.
Как сообщается в телеграм-канале «Подземка Екатеринбург», замена оборудования затронет зоны у сходов № 1 (остановка транспорта в сторону центра), № 2 (кинотеатр «Заря») и № 3 (ЗАГС Орджоникидзевского района).
В ходе пусконаладочных работ возможны временные перебои в работе турникетов, а также частичное перекрытие проходов. Пассажиров просят быть внимательными и заранее учитывать возможные неудобства при планировании поездок на метро в этот период.
Как сообщается в телеграм-канале «Подземка Екатеринбург», замена оборудования затронет зоны у сходов № 1 (остановка транспорта в сторону центра), № 2 (кинотеатр «Заря») и № 3 (ЗАГС Орджоникидзевского района).
В ходе пусконаладочных работ возможны временные перебои в работе турникетов, а также частичное перекрытие проходов. Пассажиров просят быть внимательными и заранее учитывать возможные неудобства при планировании поездок на метро в этот период.
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