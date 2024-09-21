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Полиция опровергла разгон выставки «Заброшка Энтропия» в Екатеринбурге
Скриншот из видео: читатель Вечерних ведомостей
Организаторы андеграундной выставки «Заброшка Энтропия» в Екатеринбурге закрыли мероприятие по собственной инициативе, а не по требованию полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу изданию It’s My City.
По данным полиции, сигнал поступил от охранников складов на улице Челюскинцев, которые сообщили о скоплении людей у охраняемых объектов. На место выехали сотрудники полиции, опросили организаторов и напомнили о недопустимости нарушений закона. Как уточнили в пресс-службе, закрывать выставку силовики не требовали.
Ранее посетители сообщили, что на мероприятии люди в форме осматривали экспонаты, прикасались к ним и смеялись. В социальных сетях организаторы выставки объявили: «Дорогие друзья, приносим свои извинения! Программа отменяется, уже ничего нет!».
По данным полиции, сигнал поступил от охранников складов на улице Челюскинцев, которые сообщили о скоплении людей у охраняемых объектов. На место выехали сотрудники полиции, опросили организаторов и напомнили о недопустимости нарушений закона. Как уточнили в пресс-службе, закрывать выставку силовики не требовали.
Ранее посетители сообщили, что на мероприятии люди в форме осматривали экспонаты, прикасались к ним и смеялись. В социальных сетях организаторы выставки объявили: «Дорогие друзья, приносим свои извинения! Программа отменяется, уже ничего нет!».
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