В Свердловской области начата проверка после трагического пожара с гибелью детей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту обнаружения тел двух несовершеннолетних детей во время тушения пожара в посёлке Бокситы Североуральского городского округа. Пожар произошёл около трёх часов ночи 22 сентября в жилом доме, который использовался собственником в качестве дачи.Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в день трагедии в доме отдыхала компания из шести детей из разных семей. Один из них был совершеннолетним и исполнял роль старшего. Это был не первый раз, когда они проводили время вместе без родителей. Никого из родителей с детьми не было. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за замыкания электропроводки в бане, откуда начался пожар.Во время возгорания четверо детей выскочили через окно сразу на улицу, а двое других выбрались во двор, где их придавило навесом надворной постройки. Жилище принадлежит работнице РЖД.Во время тушения пожара были найдены тела двух подростков 2008 и 2009 годов рождения. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Как сообщает СК области, на месте происшествия работает следователь, проводятся допросы свидетелей и назначаются необходимые экспертизы.Прокуратура также проверит соблюдение законодательства в области охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Расследование трагического происшествия находится под контролем руководства регионального следственного управления.