Пьяная езда привела к ДТП с двумя пострадавшими на свердловской трассе





– рассказали в пресс-группе. «В отношении женщины полицейские составили административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 22 сентября, около 19.00 на 62-м километре трассы «село Николо Павловское – село Петрокаменское – Алапаевск» 44-летняя водительница «под шафе» на «Дэу Нексии» спровоцировала аварию, едва не закончившуюся трагедией.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, нетрезвая дамочка не выдержала дистанцию до впередиидущего «Шевроле». От удара сзади 38-летний водитель «Шевроле» невольно выехал на сторону встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и съехал в кювет – за ним туда же уехала барышня на «Нексии». К счастью, обошлось без смертей. В результате ДТП пострадали пассажиры легковых автомобилей: 19-летний парень из «Дэу Нексии» и 31-летний мужчина из «Шевроле». После осмотра бригадой скорой их отпустили домой.Виновницей аварии оказалась жительница Алапаевска. Водительского удостоверения у неё не было, а вот признаки алкогольного опьянения – на лицо. Вот только от прохождения освидетельствования она отказалась.Известно, что дама в 2022 году уже привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.