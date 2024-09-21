В Свердловской области высадят более 160 тысяч саженцев в рамках акции «Сохраним лес»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В лесах Свердловской области в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» высадят более 160 тысяч саженцев сосны обыкновенной и ели сибирской. Для этого подготовлено 21 площадка общей площадью 56 гектаров. Об этом сообщает Информационный портал Свердловской области.В Билимбаевском лесничестве уже высажено 7,8 тысячи саженцев. Все посаженные деревья будут находиться под присмотром сотрудников лесничеств на протяжении 10 лет, чтобы сформировались полноценные лесные участки.Ежегодная цель акции «Сохраним лес» — высадить 70 миллионов деревьев по всей России. Принять участие в проекте могут все желающие, зарегистрировавшись на официальном сайте акции.