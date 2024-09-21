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В Свердловской области высадят более 160 тысяч саженцев в рамках акции «Сохраним лес»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В лесах Свердловской области в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» высадят более 160 тысяч саженцев сосны обыкновенной и ели сибирской. Для этого подготовлено 21 площадка общей площадью 56 гектаров. Об этом сообщает Информационный портал Свердловской области.
В Билимбаевском лесничестве уже высажено 7,8 тысячи саженцев. Все посаженные деревья будут находиться под присмотром сотрудников лесничеств на протяжении 10 лет, чтобы сформировались полноценные лесные участки.
Ежегодная цель акции «Сохраним лес» — высадить 70 миллионов деревьев по всей России. Принять участие в проекте могут все желающие, зарегистрировавшись на официальном сайте акции.
В Билимбаевском лесничестве уже высажено 7,8 тысячи саженцев. Все посаженные деревья будут находиться под присмотром сотрудников лесничеств на протяжении 10 лет, чтобы сформировались полноценные лесные участки.
Ежегодная цель акции «Сохраним лес» — высадить 70 миллионов деревьев по всей России. Принять участие в проекте могут все желающие, зарегистрировавшись на официальном сайте акции.
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