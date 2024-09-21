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Екатеринбург собрал более 21 тысячи участников на юбилейном «Кроссе нации»

14.48 Воскресенье, 22 сентября 2024
Фото: Информационный портал Свердловской области
В Екатеринбурге прошёл юбилейный 20-й старт Всероссийского дня бега «Кросс нации». Более 21 тысячи участников из разных уголков города собрались у «Екатеринбург Арены».

В этом году беговой праздник объединил не только горожан, но и жителей 78 муниципалитетов Свердловской области, сообщает Информационный портал Свердловской области.

Впервые регистрация участников была организована через портал Госуслуг, а для детей до 14 лет она осуществлялась через учётные записи родителей. Среди нововведений этого года – семейный забег, в котором участвовали 172 человека из 50 семей, наряду с традиционными стартами почётных участников и стипендиатов.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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15:54 В Свердловской области на пожаре погибли двое подростков
14:48 Екатеринбург собрал более 21 тысячи участников на юбилейном «Кроссе нации»
12:41 В Алапаевске задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП
10:51 Свердловская область: 287 мобилизованных погибших на фронте за два года
10:35 В Екатеринбурге тусовку «Ребал», перенесённую с «Заброшки Энтропии», сорвали представители ДНД
18:29 Полиция опровергла разгон выставки «Заброшка Энтропия» в Екатеринбурге
17:53 В Свердловской области ожидаются сильные порывы ветра
17:18 В Екатеринбурге пройдёт обучение городским поискам от «ЛизаАлерт»
16:26 В Свердловской области высадят более 160 тысяч саженцев в рамках акции «Сохраним лес»
16:06 В Екатеринбурге полиция посетила андеграундную выставку «Заброшка Энтропия»
15:13 Екатеринбург и Нижний Тагил получат 40,5 млн рублей на обновление лифтов
14:48 В Екатеринбурге автоинспекторы задержали дрифтера после публикации в СМИ
13:04 В Алапаевске ищут очевидцев смертельного ДТП
11:00 Расписание поездов нарушено на Свердловской железной дороге
10:53 В Екатеринбурге молодой человек украл упаковку пива на глазах у продавца
20:52 Уральцы продолжают кататься за тонированными стёклами и без ремней безопасности
20:23 В Екатеринбурге на один памятник дятловцам стало больше
19:13 Накануне на Академика Парина в Екатеринбурге в ДТП угодил несовершеннолетний байкер
18:37 «Первый учитель» стартует к финалу в екатеринбургской гимназии в воскресенье
18:19 Верстовой столб установят на следующей неделе в Киргишаны
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