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Екатеринбург собрал более 21 тысячи участников на юбилейном «Кроссе нации»
Фото: Информационный портал Свердловской области
В Екатеринбурге прошёл юбилейный 20-й старт Всероссийского дня бега «Кросс нации». Более 21 тысячи участников из разных уголков города собрались у «Екатеринбург Арены».
В этом году беговой праздник объединил не только горожан, но и жителей 78 муниципалитетов Свердловской области, сообщает Информационный портал Свердловской области.
Впервые регистрация участников была организована через портал Госуслуг, а для детей до 14 лет она осуществлялась через учётные записи родителей. Среди нововведений этого года – семейный забег, в котором участвовали 172 человека из 50 семей, наряду с традиционными стартами почётных участников и стипендиатов.
В этом году беговой праздник объединил не только горожан, но и жителей 78 муниципалитетов Свердловской области, сообщает Информационный портал Свердловской области.
Впервые регистрация участников была организована через портал Госуслуг, а для детей до 14 лет она осуществлялась через учётные записи родителей. Среди нововведений этого года – семейный забег, в котором участвовали 172 человека из 50 семей, наряду с традиционными стартами почётных участников и стипендиатов.
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