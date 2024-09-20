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Дожди со снегом и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о непогоде. С начала недели в Свердловской области ожидаются дожди, временами с мокрым снегом, и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Сегодня, 23 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Днём +6…+11°C, на крайнем севере и в горах до +3°C. Ветер 6-11 м/сек, местами порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабый дождь. Днём +8…+10°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы до 16 м/сек.
Во вторник, 24 сентября, в регионе ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, местами небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью 0…+5°C, местами заморозки -5…0°C. Днём +6…+11, на крайнем севере и в горах до +3. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +3…+5°C, днём +8…+10°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В среду, 25 сентября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°C, местами заморозки -5…0°C. Днём +6…+11°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +2…+4°C, днём +9…+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 23 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Днём +6…+11°C, на крайнем севере и в горах до +3°C. Ветер 6-11 м/сек, местами порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабый дождь. Днём +8…+10°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы до 16 м/сек.
Во вторник, 24 сентября, в регионе ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, местами небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью 0…+5°C, местами заморозки -5…0°C. Днём +6…+11, на крайнем севере и в горах до +3. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +3…+5°C, днём +8…+10°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В среду, 25 сентября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°C, местами заморозки -5…0°C. Днём +6…+11°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +2…+4°C, днём +9…+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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