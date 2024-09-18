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Проверявшего ПАЗик перед ДТП в Лесном с восемью погибшими механика приговорили к четырём годам
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Сегодня, 23 сентября 2024 года, в городском суде Лесного вынесли приговор бывшему механику, который выпустил автобус ПАЗ с неисправными тормозами, что впоследствии привело к гибели восьми человек.
Трагедия, о которой идёт речь, произошла 1 июня 2021 года в ЗАТО Лесной, где ПАЗик, разогнавшись на спуске, врезался в ворота проходной комбината «Электрохимприбор» – предприятия Росатома. В этот момент за воротами находилось несколько работников.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в июне 2016 года между администрации Лесного и ООО «Нижнетуринское АТП» был заключен муниципальный контракт на выполнение регулярных перевозок пассажиров по муниципальному маршруту. Позже, в марте 2017 года, между ООО «Нижнетуринское АТП» заключило договор с ООО «Нижнетуринское Туратрансагентство», где работал механиком осуждённый, на оказание услуг по контролю за техническим состоянием транспортных средств. На механике была обязанность проверять предрейсовый контроль. Однако вместо этого он, фактически не проверив автобус, проставил за своей подписью в путевом листе и журнале регистрации «Нижнетуринское АТП» отметки о якобы проведённом техническом контроле.
Суд признал его виновным по части 3 статьи 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Государственный обвинитель просил для него 6 лет лишения свободны, но суд назначил ему только 4 года в колонии-поселении, удовлетворив просьбу представителя прокуратуры в части лишения права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию, сроком на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее суд оправдал 60-летнего Александра Зелева – водителя ПАЗика. Изначально суд Лесного приговорил его к принудительным работам на 4 года. Однако при рассмотрении апелляции Свердловский областной суд отменил приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. В суде тогда отметили, что Зелев не мог остановить автобус, не допустив его опрокидывания, что могло бы привести к гибели его пассажиров. О том, что за воротами предприятия были другие люди, он не знал.
Трагедия, о которой идёт речь, произошла 1 июня 2021 года в ЗАТО Лесной, где ПАЗик, разогнавшись на спуске, врезался в ворота проходной комбината «Электрохимприбор» – предприятия Росатома. В этот момент за воротами находилось несколько работников.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в июне 2016 года между администрации Лесного и ООО «Нижнетуринское АТП» был заключен муниципальный контракт на выполнение регулярных перевозок пассажиров по муниципальному маршруту. Позже, в марте 2017 года, между ООО «Нижнетуринское АТП» заключило договор с ООО «Нижнетуринское Туратрансагентство», где работал механиком осуждённый, на оказание услуг по контролю за техническим состоянием транспортных средств. На механике была обязанность проверять предрейсовый контроль. Однако вместо этого он, фактически не проверив автобус, проставил за своей подписью в путевом листе и журнале регистрации «Нижнетуринское АТП» отметки о якобы проведённом техническом контроле.
Суд признал его виновным по части 3 статьи 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Государственный обвинитель просил для него 6 лет лишения свободны, но суд назначил ему только 4 года в колонии-поселении, удовлетворив просьбу представителя прокуратуры в части лишения права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию, сроком на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее суд оправдал 60-летнего Александра Зелева – водителя ПАЗика. Изначально суд Лесного приговорил его к принудительным работам на 4 года. Однако при рассмотрении апелляции Свердловский областной суд отменил приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. В суде тогда отметили, что Зелев не мог остановить автобус, не допустив его опрокидывания, что могло бы привести к гибели его пассажиров. О том, что за воротами предприятия были другие люди, он не знал.
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