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В Екатеринбурге полиция посетила андеграундную выставку «Заброшка Энтропия»
Скриншот из видео: читатель Вечерних ведомостей
Сегодня андеграундную выставку «Заброшка Энтропия», проходящую в заброшенном здании за управлением СвЖД в Екатеринбурге, посетили полицейские. Об этом сообщает читатель Вечерних ведомостей, предоставивший видео с места событий.
На кадрах видно, как люди в форме осматривают экспонаты, прикасаются к ним и смеются. Выставка объединила более 60 художников, представивших свои картины, инсталляции и объекты уличного искусства. Однако приход силовиков нарушил планы организаторов и программа была отменена.
В социальных сетях команда Zabroshka прокомментировала ситуацию: «Дорогие друзья, приносим свои извинения! Программа отменяется, уже ничего нет!»
На кадрах видно, как люди в форме осматривают экспонаты, прикасаются к ним и смеются. Выставка объединила более 60 художников, представивших свои картины, инсталляции и объекты уличного искусства. Однако приход силовиков нарушил планы организаторов и программа была отменена.
В социальных сетях команда Zabroshka прокомментировала ситуацию: «Дорогие друзья, приносим свои извинения! Программа отменяется, уже ничего нет!»
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