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Сысертцы третий день подряд проводят пикет против строительства мусорного полигона

15.41 Среда, 14 февраля 2024
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сысертцы третий день подряд проводят одиночный пикет у резиденции губернатора Свердловской области в Екатеринбурге. Они выступают против строительства мусорного полигона в их городском округе.

Вчера жительницу Сысерти, выходившую с плакатом в уральской столице, приглашали в аппарат к уполномоченной по правам человека в регионе. Сегодня проводившему акцию активисту повезло меньше – его увезли в отделение полиции №1.

Как он рассказал «Вечерним ведомостям», сотрудники полиции сказали ему, что на плакате содержится оскорбление президента, и изъяли его. При этом протокол об административном правонарушении на него составлять не стали, составив лишь протокол изъятия плаката. Вероятно, надпись будут анализировать для решения вопроса о возбуждении административного дела. Сам активист недоумевает, как его плакат мог оскорбить президента.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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21:27 Иностранный гражданин сядет на скамью Белоярского суда за мошенничество
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