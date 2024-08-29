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В Рыбинске депутат от «ЕР» на китайском внедорожнике врезалась в автобус, пострадали 8 человек
Скриншот видео ГУ МВД по Ярославской области
В Рыбинске Ярославской области сегодня утром столкнулись иномарка и автобус, пострадали восемь человек.
За рулем китайского внедорожника была депутат Ярославской областной думы Марина Степанова, пишут РБК и РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
По информации ГУ МВД, аварию спровоцировала водитель инормарки.
«По предварительной информации водитель-женщина 1975 г.р., управляя автомобилем "TANK", при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу "ПАЗ", двигающемуся по главной дороге», — говорится в сообщении главка.
Там добавили, что в результате ДТП в медицинские учреждения доставлены восемь человек: водитель внедорожника, водитель автобуса, а также шесть пассажиров автобуса. Об их состоянии не сообщается.
В прокуратуре региона уточнили, что женщина была за рулём машины TANK 500 (китайский пятидверный внедорожник). Судя по фотографиям, опубликованным в телеграм-канале прокуратуры, после столкновения автобус въехал в стену дома.
По данным с сайта Ярославской областной думы, Марина Степанова («Единая Россия») занимает должность зампредседателя комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. В августе она была удостоена знака «За заслуги перед городом Рыбинск».
За рулем китайского внедорожника была депутат Ярославской областной думы Марина Степанова, пишут РБК и РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
По информации ГУ МВД, аварию спровоцировала водитель инормарки.
«По предварительной информации водитель-женщина 1975 г.р., управляя автомобилем "TANK", при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу "ПАЗ", двигающемуся по главной дороге», — говорится в сообщении главка.
Там добавили, что в результате ДТП в медицинские учреждения доставлены восемь человек: водитель внедорожника, водитель автобуса, а также шесть пассажиров автобуса. Об их состоянии не сообщается.
В прокуратуре региона уточнили, что женщина была за рулём машины TANK 500 (китайский пятидверный внедорожник). Судя по фотографиям, опубликованным в телеграм-канале прокуратуры, после столкновения автобус въехал в стену дома.
По данным с сайта Ярославской областной думы, Марина Степанова («Единая Россия») занимает должность зампредседателя комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. В августе она была удостоена знака «За заслуги перед городом Рыбинск».
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