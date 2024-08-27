Гладков сообщил о прямом попадании в социальный объект в Белгороде

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Над Белгородом и Белгородским районом утром в понедельник сработала система ПВО, заявил губернатор Вячеслав Гладков.«В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля», — написал глава региона в телеграм-канале.Гладков не уточняет, о каких объектах идёт речь. Судя по фотографиям, опубликованным в его телеграм-канале, один из объектов — детский сад. В СМИ также появилась информация о разрушениях в детском саду Белгорода «Львенок».Кроме того, по словам Гладкова, в посёлке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. На месте работают сотрудники МЧС.Утром глава региона объявил ракетную опасность на всей территории области и призвал жителей спуститься в подвал.В Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью один БПЛА был сбит над территорией Белгородской области, ещё один – над акваторией Черного моря.