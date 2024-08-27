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Гладков сообщил о прямом попадании в социальный объект в Белгороде
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Над Белгородом и Белгородским районом утром в понедельник сработала система ПВО, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля», — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков не уточняет, о каких объектах идёт речь. Судя по фотографиям, опубликованным в его телеграм-канале, один из объектов — детский сад. В СМИ также появилась информация о разрушениях в детском саду Белгорода «Львенок».
Кроме того, по словам Гладкова, в посёлке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. На месте работают сотрудники МЧС.
Утром глава региона объявил ракетную опасность на всей территории области и призвал жителей спуститься в подвал.
В Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью один БПЛА был сбит над территорией Белгородской области, ещё один – над акваторией Черного моря.
«В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля», — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков не уточняет, о каких объектах идёт речь. Судя по фотографиям, опубликованным в его телеграм-канале, один из объектов — детский сад. В СМИ также появилась информация о разрушениях в детском саду Белгорода «Львенок».
Кроме того, по словам Гладкова, в посёлке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. На месте работают сотрудники МЧС.
Утром глава региона объявил ракетную опасность на всей территории области и призвал жителей спуститься в подвал.
В Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью один БПЛА был сбит над территорией Белгородской области, ещё один – над акваторией Черного моря.
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