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Только 13% школьников из Екатеринбурга занимаются с репетиторами

14.53 Пятница, 6 сентября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
Аналитики Авито Услуг опросили 10 тысяч человек и выяснили, по каким школьным предметам родители из Екатеринбурга чаще всего нанимают репетиторов и сколько они готовы платить за такие услуги.

Как оказалось, лишь у 13% екатеринбургских школьников есть репетиторы, из них 5% занимаются со специалистами на регулярной основе, и 7% – время от времени. Ещё у 9% ребят родители только планируют обратиться к специалистам, чтобы подтянуть своих детей по программе или подготовить к поступлению.

Самыми сложными предметами для уральской столицы стали иностранные языки и математика. Репетиторов по этим предметам нанимали по 56% из опрошенных. Ещё 44% родителей обращались к специалистам по русскому языку, и 19% – по физике.

«Согласно официальной шкале трудности предметов, самые сложные для учеников начальных классов – математика и русский язык. Что касается средней школы, труднее всего детям дается иностранный язык. Соответственно, родители чаще всего нанимают репетиторов по этим предметам»,

– отметил руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах Игорь Санников.


Значительная часть екатеринбургский родителей – 61% – обращаются к репетиторам, чтобы дети получили более глубокие знания по школьным предметам, 49% хотят, чтобы их детей подтянули по учёбе. По 37% респондентов уверены, что дополнительные занятия с педагогами необходимы, чтобы их дети чувствовали себя увереннее на уроках и проявляли больше интереса к учёбе. Ещё 14% считают, что для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ ходить на уроки и заниматься самостоятельно недостаточно.

«Индивидуальные занятия с репетитором помогают детям изучать материал в комфортном темпе и разбирать моменты, которые вызвали затруднения на уроке, лучше усвоить учебный материал, повысить успеваемость и уверенность в своих знаниях»,

– добавил Игорь Санников.


Почти половина школьников (47%) занимаются с репетиторами 3-4 часа в неделю, остальные (53%) по 1-2 часа в неделю. Аналитики также отметили, что за последний год ребята стали чаще заниматься с педагогами онлайн. Сильнее всего востребованность на дистанционные занятия выросла со специалистами по истории (+92%), биологии (+71%) и физике (+55%).

Большая часть родителей тратит на услуги репетиторов от 5 до 10 тысяч рублей в месяц (41%), чуть меньше ограничиваются бюджетом до 5 тысяч рублей в месяц (37%).

При выборе репетитора эксперты советуют обращать внимание на опыт специалиста и отзывы заказчиков на платформе, так как именно мнение других клиентов позволяет родителям составить первое впечатление о репетиторе, понять, подойдет ли ребёнку его стиль преподавания и сможет ли исполнитель найти общий язык с учеником.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:02 Нижнетагильское предприятие выплатит 300 тысяч своему сотруднику за производственную травму
11:43 В Екатеринбурге началась встреча жильцов с застройщиком по поводу застройки парка Энгельса
10:46 В Талицком районе пропал десятилетний мальчик
10:32 В Екатеринбургском зоопарке поселились розовые фламинго
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20:22 Убившего несовершеннолетнюю девочку тагильчанина взяли под стражу
19:51 В последнюю неделю лета на нарушениях на свердловских дорогах поймано 8737 водителей
19:27 За лишние дни в Турции туроператор заплатит семье из Каменска-Уральского компенсацию
18:47 Полицейские попросили екатеринбуржцев помочь найти телефонного воришку
18:24 Шалинскому коту срочно требуется пересадка кожи
17:38 Во время рейда «Пешеход, СИМ» в Екатеринбурге зарегистрировали 31 нарушение ПДД
17:21 Гособвинитель запросил бывшему мужу убитой на Уралмаше сотруднице банка 10 лет тюрьмы
17:01 Глава СК поручил возбудить уголовное дело в связи с вооруженным нападением на екатеринбурженку
16:36 В Екатеринбурге за успехи наградят 13 туристических проектов Свердловской области
16:09 Свердловская область вошла в список популярных для путешествий регионов
15:51 Глава СК заинтересовался больницей Каменска-Уральского, в которой отказывают пациентам в помощи
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