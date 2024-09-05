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Пермский кот Крошик весом 17 кг заново учится ходить благодаря волонтёрам

18.20 Пятница, 6 сентября 2024
Фото: страница в ВК «Приют Матроскин Пермь».
В Перми очень большой рыжий кот по имени Крошик заново учится ходить. Его историю рассказали в приюте для животных «Матроскин».

По словам волонтеров, кота раскормили настолько, что под тяжестью собственного веса он не смог ходить. «История Крошика — крайне редкий случай, когда кто-то настолько сильно любил кота, что откормил его до такого состояния», — пишут представители приюта на странице в ВК.

По их словам, бывшие хозяева кормили кота «хлебными сухарями, супчиком», кошачьим кормом и мясом. В ветклинике ему не смогли сделать УЗИ, так как «датчики не сработали из-за огромной жировой прослойки».

«Он мог бы войти в пятерку самых толстых котов мира. Но единственное, чего он хочет — это заново научиться ходить…», — говорят в приюте.

Волонтеры отмечают, что коту предстоит долгое восстановление. Сейчас он живет в реабилитационном центре, где ему будут проводить необходимые процедуры. Для него составили специальную программу похудения, которая включает гидротерапию и кинезиотерапию. Каждую неделю коту предстоит сбрасывать от 70 до 150 г.

Судя по опубликованным кадрам, Крошик уже делает первые шаги с помощью водной беговой дорожки.

Волонтеры приюта собирают средства на реабилитацию кота. В комментариях люди пишут, что верят в силы Крошика и горячо поддерживают в решении похудеть — «хотя бы к следующему лету».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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