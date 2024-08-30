На ВЭФ заявили о важности баланса интересов между гражданами, государством и бизнесом

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13.55 Четверг, 5 сентября 2024
Фото: пресс-служба Авито
В рамках сессии «Цифровизация госуправления и экономика данных: конкуренты или партнеры?» на Восточном экономическом форуме обсудили регулирование цифровых платформ. В сессии приняли участие российский вице-премьер — руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко, руководители крупных российских компаний: Авито, Ростелеком, Аквариус и Яндекс.

Управляющий директор Авито Влад Федулов считает, что перед началом активных действий по регулированию важно понять, какая цель такой работы и какие принципы работы цифровых платформ сейчас.

«Главное сейчас – обеспечить пользователей надёжными, безопасными, удобными, отечественными решениями. Мы в Авито постоянно работаем над улучшением нашей платформы. При этом в России на данный момент и так лучшие цифровые сервисы в мире, и это не шутка и не преувеличение. Это реальная оценка мировых агентств. Поэтому, когда мы говорим о регулировании, государству очень важно сохранить условия для работы цифровых платформ как минимум на том же уровне», – заявил Влад Федулов.

Федулов отметил, что необходимо учитывать и разницу между цифровыми платформами, которые можно разделить на две группы: транзакционные и не транзакционные сервисы. Первые подразумевают, что платформы контролируют платежи сами, а вторые – это поиск, соцсети, классифайды, где основная задача – связывать людей, а основа монетизации – это реклама и продвижение.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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