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Цены на такси в России могут вырасти «на десятки процентов», заявили на ВЭФ

16.38 Среда, 4 сентября 2024
Фото: Вечерние ведомости
К концу года цены на такси в России могут резко подскочить.

Представители рынка связывают это с нехваткой таксистов, которая возникла на фоне ужесточения миграционной политики.

«Дефицит растет среди прочего из-за ужесточений миграционной политики и регулирования в такси – водители переходят в другие сферы, где сопоставимые доходы, но меньше требований и расходов», – заявил в ходе ВЭФ директор по работе с госорганами «Яндекс Go» Антон Петраков (цитата по «Ведомостям»).

Он считает, что к концу года цены на такси могут вырасти «на десятки процентов».

Также эксперт прогнозирует, что по итогам года в России будет не хватать 130 000 таксистов.

Ранее власти ряда регионов запретили мигрантам работать в такси.

Добавим, что в начале недели, в первый день работы Восточного экономического форума, во Владивостоке резко подскочили цены на такси, писали местные издания. Ценник в ряде случаев превышал 1000 рублей в пиковые часы.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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