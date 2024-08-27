Возрастное ограничение 18+
Цены на такси в России могут вырасти «на десятки процентов», заявили на ВЭФ
Фото: Вечерние ведомости
К концу года цены на такси в России могут резко подскочить.
Представители рынка связывают это с нехваткой таксистов, которая возникла на фоне ужесточения миграционной политики.
«Дефицит растет среди прочего из-за ужесточений миграционной политики и регулирования в такси – водители переходят в другие сферы, где сопоставимые доходы, но меньше требований и расходов», – заявил в ходе ВЭФ директор по работе с госорганами «Яндекс Go» Антон Петраков (цитата по «Ведомостям»).
Он считает, что к концу года цены на такси могут вырасти «на десятки процентов».
Также эксперт прогнозирует, что по итогам года в России будет не хватать 130 000 таксистов.
Ранее власти ряда регионов запретили мигрантам работать в такси.
Добавим, что в начале недели, в первый день работы Восточного экономического форума, во Владивостоке резко подскочили цены на такси, писали местные издания. Ценник в ряде случаев превышал 1000 рублей в пиковые часы.
Представители рынка связывают это с нехваткой таксистов, которая возникла на фоне ужесточения миграционной политики.
«Дефицит растет среди прочего из-за ужесточений миграционной политики и регулирования в такси – водители переходят в другие сферы, где сопоставимые доходы, но меньше требований и расходов», – заявил в ходе ВЭФ директор по работе с госорганами «Яндекс Go» Антон Петраков (цитата по «Ведомостям»).
Он считает, что к концу года цены на такси могут вырасти «на десятки процентов».
Также эксперт прогнозирует, что по итогам года в России будет не хватать 130 000 таксистов.
Ранее власти ряда регионов запретили мигрантам работать в такси.
Добавим, что в начале недели, в первый день работы Восточного экономического форума, во Владивостоке резко подскочили цены на такси, писали местные издания. Ценник в ряде случаев превышал 1000 рублей в пиковые часы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В 85% случаев екатеринбуржцы арендуют электросамокаты, чтобы добраться до работы или учёбы
29 августа 2024
29 августа 2024
Рост спроса на услуги в УрФО превысил рост предложения
04 сентября 2024
04 сентября 2024