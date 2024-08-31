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Путин на ВЭФ заявил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США

14.57 Четверг, 5 сентября 2024
Скриншот видео из телеграм-канала «Кремль. Новости».
Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США.

Также он отметил, что госпожа Харрис «выразительно смеется», а это значит, что «у нее все хорошо».

«У нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент господин Байден, но его сняли с гонки. И он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать», — сказал Путин во время пленарного заседания девятого Восточного экономического форума. Видео опубликовано в телеграм-канале «Кремль. Новости».

По словам Путина, Камала Харрис «так выразительно и заразительно смеется, это говорит о том, что у нее все хорошо». По мнению Путина, это может способствовать тому, что Харрис пересмотрит санкционную политику США в отношении России.

«Трамп (бывший президент США — прим. ред.) ввел столько ограничений и санкций в отношении России, сколько ни один президент не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то она может быть воздержится от действий подобного рода», — сказал Путин.

Между тем, отвечая на вопрос о фаворитах в президентской гонке в США, он отметил, что «не нам это определять, это все-таки выборы американского народа».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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