Путин на ВЭФ заявил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США.Также он отметил, что госпожа Харрис «выразительно смеется», а это значит, что «у нее все хорошо».«У нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент господин Байден, но его сняли с гонки. И он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать», — сказал Путин во время пленарного заседания девятого Восточного экономического форума. Видео опубликовано в телеграм-канале «Кремль. Новости».По словам Путина, Камала Харрис «так выразительно и заразительно смеется, это говорит о том, что у нее все хорошо». По мнению Путина, это может способствовать тому, что Харрис пересмотрит санкционную политику США в отношении России.«Трамп (бывший президент США — прим. ред.) ввел столько ограничений и санкций в отношении России, сколько ни один президент не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то она может быть воздержится от действий подобного рода», — сказал Путин.Между тем, отвечая на вопрос о фаворитах в президентской гонке в США, он отметил, что «не нам это определять, это все-таки выборы американского народа».