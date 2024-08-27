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Экс-замминистра МЧС РФ заподозрили в хищении трехкомнатной квартиры стоимостью 20 млн рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В отношении бывшего заместителя министра МЧС РФ возбуждено уголовное дело о мошенничестве, заявили в СКР.
Речь о замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павле Барышеве.
Его заподозрили в хищении трехкомнатной квартиры с помощью подложных документов. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
«Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
На похищенную квартиру судом наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СКР.
Речь о замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павле Барышеве.
Его заподозрили в хищении трехкомнатной квартиры с помощью подложных документов. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
«Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
На похищенную квартиру судом наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СКР.
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