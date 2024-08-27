Экс-замминистра МЧС РФ заподозрили в хищении трехкомнатной квартиры стоимостью 20 млн рублей

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В отношении бывшего заместителя министра МЧС РФ возбуждено уголовное дело о мошенничестве, заявили в СКР.Речь о замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павле Барышеве.Его заподозрили в хищении трехкомнатной квартиры с помощью подложных документов. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).«Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.На похищенную квартиру судом наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СКР.