В Парке Маяковского опять поищут дома для «ничейных» животных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Очередной благотворительный фестиваль «Дорога домой» пройдёт в Екатеринбурге в ближайшее воскресенье. По традиции площадкой для него станет пространство Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского.Лай бывших бродячих собак и мяуканье выброшенных хозяевами кошек зазвучат 8 сентября в разных уголках Парка Маяковского. «Брошенок» и «найдёнышей» приведут сюда из временных пристанищ с надеждой, что некоторые из них из парка отправятся по новым, уже постоянным домам. Ведь именно в этом заключается главная цель фестиваля «Дорога домой», организованного парком совместно с фондом «ЗооЗащита».Фестиваль «Дорога домой» будет интересен и тем, кого уже дома ждут хвостатые питомцы. В воскресенье со сцены Саундпарка будут выступать ветеринарные врачи и опытные кинологи, которые в формате лекций поделятся со слушателями полезной информации о лечении домашних животных, о профилактике многих заболеваний, о дрессуре и о многом другом. Серия лекций стартует в воскресный полдень и продлится до четырёх часов дня.Кроме того, в приближающееся воскресенье любителям животных, которые по какой-то причине не могут привести домой кошку или собаку, предлагают поддержать приютских животных. В Парке Маяковского организуют сбор кормов, лекарств, амуниции и прочих вещей, необходимых для ухода за хвостатой живностью.