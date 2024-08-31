Возрастное ограничение 18+
В Парке Маяковского опять поищут дома для «ничейных» животных
Фото: Парк Маяковского / vk.ru/ekbcpkio
Очередной благотворительный фестиваль «Дорога домой» пройдёт в Екатеринбурге в ближайшее воскресенье. По традиции площадкой для него станет пространство Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского.
Лай бывших бродячих собак и мяуканье выброшенных хозяевами кошек зазвучат 8 сентября в разных уголках Парка Маяковского. «Брошенок» и «найдёнышей» приведут сюда из временных пристанищ с надеждой, что некоторые из них из парка отправятся по новым, уже постоянным домам. Ведь именно в этом заключается главная цель фестиваля «Дорога домой», организованного парком совместно с фондом «ЗооЗащита».
Фестиваль «Дорога домой» будет интересен и тем, кого уже дома ждут хвостатые питомцы. В воскресенье со сцены Саундпарка будут выступать ветеринарные врачи и опытные кинологи, которые в формате лекций поделятся со слушателями полезной информации о лечении домашних животных, о профилактике многих заболеваний, о дрессуре и о многом другом. Серия лекций стартует в воскресный полдень и продлится до четырёх часов дня.
Кроме того, в приближающееся воскресенье любителям животных, которые по какой-то причине не могут привести домой кошку или собаку, предлагают поддержать приютских животных. В Парке Маяковского организуют сбор кормов, лекарств, амуниции и прочих вещей, необходимых для ухода за хвостатой живностью.
Лай бывших бродячих собак и мяуканье выброшенных хозяевами кошек зазвучат 8 сентября в разных уголках Парка Маяковского. «Брошенок» и «найдёнышей» приведут сюда из временных пристанищ с надеждой, что некоторые из них из парка отправятся по новым, уже постоянным домам. Ведь именно в этом заключается главная цель фестиваля «Дорога домой», организованного парком совместно с фондом «ЗооЗащита».
Фестиваль «Дорога домой» будет интересен и тем, кого уже дома ждут хвостатые питомцы. В воскресенье со сцены Саундпарка будут выступать ветеринарные врачи и опытные кинологи, которые в формате лекций поделятся со слушателями полезной информации о лечении домашних животных, о профилактике многих заболеваний, о дрессуре и о многом другом. Серия лекций стартует в воскресный полдень и продлится до четырёх часов дня.
Кроме того, в приближающееся воскресенье любителям животных, которые по какой-то причине не могут привести домой кошку или собаку, предлагают поддержать приютских животных. В Парке Маяковского организуют сбор кормов, лекарств, амуниции и прочих вещей, необходимых для ухода за хвостатой живностью.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге спрос на зоотакси вырос втрое
31 августа 2024
31 августа 2024
В Екатеринбурге началась встреча жильцов с застройщиком по поводу застройки парка Энгельса
06 сентября 2024
06 сентября 2024
В воскресенье на Уктусе обещают открыть новую дорогу
30 августа 2024
30 августа 2024