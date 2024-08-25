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На выборах в Саксонии АдГ занимает второе место
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Саксонии на выборах в местный парламент побеждает Христианско-демократический союз (ХДС), правая Альтернатива для Германии (АдГ) на втором месте.
Как следует из опубликованных предварительных итогов голосования, ХДС набирает 34,4% голосов, АдГ — 34%.
«Левые» на третьем месте (6,4%), чуть меньше набирают «Союз Сары Вагенкнехт» (6,3%) и Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца (6,2%).
Явка составила 74,4%.
Ранее стало известно, что на местных выборах в Тюрингии побеждает «Альтернатива для Германии».
Как следует из опубликованных предварительных итогов голосования, ХДС набирает 34,4% голосов, АдГ — 34%.
«Левые» на третьем месте (6,4%), чуть меньше набирают «Союз Сары Вагенкнехт» (6,3%) и Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца (6,2%).
Явка составила 74,4%.
Ранее стало известно, что на местных выборах в Тюрингии побеждает «Альтернатива для Германии».
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