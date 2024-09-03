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Екатеринбуржцы взяли первые места на чемпионате России по водно-моторному спорту
Фото: спортивный фотограф Варвара Тюрина
Екатеринбуржцы Мария Бессчастная и Тимофей Королев взяли первые места в финале чемпионата России по водно-моторному спорту, который прошел с 30 августа по 1 сентября в Москве.
Мария получила «золото» за кольцевые гонки и «серебро» в дисциплине «слалом». Тимофей также получил золотую медаль в кольцевых гонках, пишет телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Всего в соревнованиях участвовало 150 спортсменов из 15 регионов России.
Мария получила «золото» за кольцевые гонки и «серебро» в дисциплине «слалом». Тимофей также получил золотую медаль в кольцевых гонках, пишет телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Всего в соревнованиях участвовало 150 спортсменов из 15 регионов России.
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