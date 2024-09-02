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В Талицком районе пропал десятилетний мальчик
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Талицком районе Свердловской области в селе Горбуновское пропал десятилетний Сергей Банных. В последний раз его видели вчера, 5 сентября. Сейчас его местонахождение неизвестно.
Ребёнок ростом 120 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и серо-зелёными глазами. В день исчезновения был в красно-синей ветровке, тёмно-синих джинсах, чёрных туфлях и синей шапке.
В поисках ребёнка участвуют сотрудники полиции и волонтёры «ЛизыАлерт».
Если вам что-нибудь известно о местонахождении мальчика, можно позвонить волонтёрам по номеру «8 800 700-54-52» или сообщить в экстренные службы по телефону «112».
Ребёнок ростом 120 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и серо-зелёными глазами. В день исчезновения был в красно-синей ветровке, тёмно-синих джинсах, чёрных туфлях и синей шапке.
В поисках ребёнка участвуют сотрудники полиции и волонтёры «ЛизыАлерт».
Если вам что-нибудь известно о местонахождении мальчика, можно позвонить волонтёрам по номеру «8 800 700-54-52» или сообщить в экстренные службы по телефону «112».
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