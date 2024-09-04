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В Екатеринбурге началась встреча жильцов с застройщиком по поводу застройки парка Энгельса
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге началась встреча с представителями компании «ТехноСтройКомплект», на которой будет подниматься вопрос изменения границ особо охраняемой природной территории на территории парка имени Энгельса.
Жильцы категорически выступают против, сообщает корреспондент Вечерних ведомостей с места встречи.
После того, как стало известно, что компания планируют застроить часть парка, в администрации города сообщили, что «TCK» не согласовывала какие-либо работы в этом месте. Также тогда выяснилось, что в соответствии с Генпланом на период до 2045 года территория парка относится к зоне озеленённых территорий общего пользования.
Жильцы категорически выступают против, сообщает корреспондент Вечерних ведомостей с места встречи.
После того, как стало известно, что компания планируют застроить часть парка, в администрации города сообщили, что «TCK» не согласовывала какие-либо работы в этом месте. Также тогда выяснилось, что в соответствии с Генпланом на период до 2045 года территория парка относится к зоне озеленённых территорий общего пользования.
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