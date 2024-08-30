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В США более 10 тысяч сотрудников отелей провели забастовку

18.21 Среда, 4 сентября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Работники гостиниц в США провели крупнейшую забастовку на этой неделе. В акциях приняли участие в том числе сотрудники элитных пятизвездочных отелей.

Бастующие потребовали у работодателей увеличить зарплаты и пересмотреть нагрузку. По данным профсоюзов, нагрузка на персонал сильно возросла после сокращений, которые были введены на фоне пандемии. Тогда владельцы гостиничного бизнеса посчитали эту меру необходимой и оправданной. Однако после того, как поток туристов возобновился, работодатели не спешили набирать новый штат, распределяя возросшую нагрузку между оставшимися сотрудниками. Работники сферы называют нынешние условия труда невыносимыми.

Как утверждает профсоюз Unite Here, в понедельник, в первый день забастовки, в ней приняли участие более 10 тысяч сотрудников из 25 отелей в девяти городах США.

По состоянию на 3 сентября, «9376 рабочих продолжали бастовать в семи городах», в том числе в Бостоне, Сан-Франциско и Сан-Хосе в Калифорнии. Среди бастующих работники Hilton, Hyatt и Marriott, утверждают в профсоюзе. Сообщается, что забастовки «могут начаться в любое время» ещё в нескольких крупных городах.

«Работники требуют повышения заработной платы, справедливого распределения персонала и рабочей нагрузки, а также отмены сокращений, вызванных COVID. Они говорят, что их зарплаты не покрывают стоимость жизни, и многим приходится работать на двух работах, чтобы свести концы с концами», — сообщается на сайте профсоюза.

Там добавили, что стоимость номеров в отелях США «достигла рекордно высокого уровня». «Операционная прибыль гостиничной отрасли США в 2022 году составила более 100 миллиардов долларов. Однако численность персонала в отелях на один занятый номер сократилась на 13% с 2019 по 2022 год», — говорится в сообщении.

В профсоюзе подчёркивают, что длительные переговоры с работодателями не принесли результатов. В связи с этим представители организации призвали гостей не посещать отели, «пока бастующие сотрудники не получат новый контракт».

«Гостям рекомендуется ознакомиться с путеводителем профсоюза и использовать его карту трудовых споров, чтобы узнать, бастует ли отель, и найти альтернативы», — говорится в сообщении.

В профсоюзе добавили, что в прошлом году члены организации «получили рекордные контракты после продолжительных забастовок в отелях Лос-Анджелеса и 47-дневной забастовки в казино Детройта».

Как указано на сайте организации, движение стремится к тому, чтобы работа в гостиничном бизнесе была «безопасной, уважаемой и дающей достаточно средств для существования».

Нынешняя забастовка была приурочена ко Дню труда, национальному празднику в США, который отмечается в первый понедельник сентября.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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