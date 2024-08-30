Возрастное ограничение 18+
Власти Приморья и Авито Работа намерены искать работников из других регионов, чтобы снизить напряженность на рынке труда
Фото: пресс-служба Авито
Власти Приморского края признают напряжённость на рынке труда в регионе. Чтобы решить проблему с кадрами, профильное министерство заключило соглашение с онлайн-платформой Авито Работа.
Как рассказали в пресс-службе компании, сегодня Авито Работа и Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве.
«Цель соглашения – помощь безработным и соискателям в поиске подходящих вакансий, а также содействие работодателям в подборе нужных специалистов», — говорят в компании.
Стороны также договорились уделять особое внимание популяризации промышленных профессий на территории региона.
Министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий считает, что такое сотрудничество с платформой позволит содействовать развитию экономики Приморья.
«Благодаря нашему партнерству мы будем подбирать кадры, в которых нуждается Приморский край, и приглашать работать в наш регион, в том числе из других субъектов России. Правительство Приморья при поддержке федеральных ведомств будет давать таким специалистам максимальные возможности для того, чтобы они могли здесь себя реализовать», – сказал глава ведомства.
В Авито Работе также подчёркивают, что рынок труда сейчас очень напряженный, и конкуренция за сотрудников растет практически во всех отраслях.
«В этой ситуации совместные проекты с министерством могут существенно увеличить скорость реализации программ занятости, улучшить качество подбора и привлечь талантливых людей на Дальний Восток», — прокомментировал Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.
В компании отмечают, что готовы предоставить краевому правительству аналитику и доступ к базам резюме и вакансий, чтобы совместно решать кадровые вопросы в регионе.
Как рассказали в пресс-службе компании, сегодня Авито Работа и Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве.
«Цель соглашения – помощь безработным и соискателям в поиске подходящих вакансий, а также содействие работодателям в подборе нужных специалистов», — говорят в компании.
Стороны также договорились уделять особое внимание популяризации промышленных профессий на территории региона.
Министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий считает, что такое сотрудничество с платформой позволит содействовать развитию экономики Приморья.
«Благодаря нашему партнерству мы будем подбирать кадры, в которых нуждается Приморский край, и приглашать работать в наш регион, в том числе из других субъектов России. Правительство Приморья при поддержке федеральных ведомств будет давать таким специалистам максимальные возможности для того, чтобы они могли здесь себя реализовать», – сказал глава ведомства.
В Авито Работе также подчёркивают, что рынок труда сейчас очень напряженный, и конкуренция за сотрудников растет практически во всех отраслях.
«В этой ситуации совместные проекты с министерством могут существенно увеличить скорость реализации программ занятости, улучшить качество подбора и привлечь талантливых людей на Дальний Восток», — прокомментировал Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.
В компании отмечают, что готовы предоставить краевому правительству аналитику и доступ к базам резюме и вакансий, чтобы совместно решать кадровые вопросы в регионе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пользователи Авито могут внести пожертвования в Российский Красный Крест через платформу
30 августа 2024
30 августа 2024
Авито запустил сервис для жителей Курской области с предложениями о работе с проживанием и бесплатном жилье
27 августа 2024
27 августа 2024
Авито набирает стажёров-разработчиков
30 августа 2024
30 августа 2024