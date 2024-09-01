В Пермском политехе пройдет научно-практическая конференция с международным участием по водородной энергетике

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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С 24 по 25 октября в ПНИПУ пройдет V всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Водород. Технологии. Будущее». Мероприятие станет местом обсуждения результатов научных исследований и разработок в водородной энергетике и технологиях декарбонизации, а также перспектив дальнейшего низкоуглеродного развития. Заявки на участие принимаются до 20 сентября.Сегодня развитие водородной энергетики входит в число приоритетных направлений энергетической стратегии России на период до 2035 года. Оно предусматривает усовершенствование в стране производства и потребления водорода, создание инновационных технологий его извлечения, а также включение отечественных компаний в число мировых лидеров по объему экспорта водорода. Укрепление альтернативной энергетики в России позволит создать полноценную низкоуглеродную водородную отрасль на основе собственных компетенций и в сотрудничестве с иностранными партнерами из дружественных стран.— Научно-практическая конференция «Водород. Технологии. Будущее» посвящена современному состоянию и перспективам развития технологий водородной энергетики. Будут рассмотрены современные технологии получения водорода, способы его транспортировки и хранения, возможности использования водорода в производственных процессах и транспорте, а также вопросы низкоуглеродных технологических решений, — рассказала доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, кандидат технических наук Юлия Мозжегорова.В конференции примут участие ведущие ученые, аспиранты, студенты российских и зарубежных университетов, институтов и исследовательских центров, члены промышленных и общественных организаций, в том числе из ближнего зарубежья. Всего ожидается порядка 200 представителей науки.Кроме этого, мероприятие планируют посетить индустриальные партнеры из АО «ОДК», АО «Метафракс Кемикалс», Госкорпорации «Росатом», Группы «НЛМК», ПАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», АО «ТВЕЛ», ООО «Центр водородных технологий» и др. В том числе, в рамках конференции пройдут круглые столы с участием представителей реального сектора экономики. Также для участников запланирована экскурсия в Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование».Для участия в конференции необходимо заполнить форму (forms.gle/FXy7DvwcPGkSz45N8) и отправить свой тезис на электронную почту hydrogen.pnipu@mail.ru. Регистрация продлится до 20 сентября.Мероприятие пройдет по адресу: Комсомольский проспект, 29 в очном формате. Участие бесплатное.Всю подробную информацию можно найти на сайте htf.tpu.ru.