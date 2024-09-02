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В выходные в Свердловской области ожидаются кратковременные дожди
Фото: Дарья Суродина
На грядущие выходные в Свердловской области синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Также, по их данным, в регионе ожидается ветер до 15 метров в секунду.
В субботу, 7 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью +8…+13°C, на севере до +3°C. Днём +14…+19°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +11…+13°C, днём +15…+17°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 8 сентября, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами кратковременный дождь. Ночью +6…+11°C, днём +19…+24°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +21…+23°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 7 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью +8…+13°C, на севере до +3°C. Днём +14…+19°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +11…+13°C, днём +15…+17°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 8 сентября, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами кратковременный дождь. Ночью +6…+11°C, днём +19…+24°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +21…+23°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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