Издатель алтайской газеты «Листок» осуждён на 8 лет по статье о фейках об армии

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Издатель алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов осуждён на восемь лет по статье о фейках об армии (ст. 207.3 ч.2 п. д УК РФ), сообщает СУ СК по региону.Решение вынес Горно-Алтайский городской суд, судья — Олеся Имансакипова. Михайлов был арестован в апреле 2022 года, дело поступило в суд 24 мая прошлого года.По версии следствия, в марте и апреле 2022 года журналист опубликовал в газете, а также в сети «ряд записей», которыми «публично дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные Силы Российской Федерации».В СК заявили, что противоправная деятельность обвиняемого была «выявлена и пресечена в ходе эффективной совместной деятельности следователей регионального следственного управления и сотрудников оперативных подразделений республиканских МВД и УФСБ». «Проведен большой объем следственных и иных процессуальных действий, в том числе комплексная психолого-лингвистическая, автороведческая и иные судебные экспертизы», — говорится в релизе СК. Там добавили, что следователи получили «неопровержимые доказательства» вины журналиста.Суд приговорил Михайлова к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему запретили заниматься журналистской и редакционной деятельностью в СМИ на четыре года.Обвинение просило для него девять лет колонии.По данным правозащитников, Михайлов был одним из первых журналистов в России, арестованных по этой статье.Свою вину он не признал. Приговор суда в законную силу не вступил.