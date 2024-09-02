В Екатеринбурге оправдали обвиняемых в самоуправстве из-за отсутствия доказательств

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге оправдали пятерых обвиняемых по части 2 статьи 330 УК РФ – «Самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения», взыскавших долг из знакомого.Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, эта история началась в апреле 2022 года, когда один из обвиняемых – Алексей Зверев – попался на заманчивое предложение от его недавнего на тот момент знакомого по имени Антон. Последний обещал приобрести для него айфон, бытовую технику и автомобильные колёса с хороший скидкой, и Алексей передал ему 3 408 000 рублей, оставшись в итоге и без денег, и без обещанных товаров. Уже догадавшись, что замечательный знакомый его кинул, мужчина позвал своих товарищей и отправился беседовать с Антоном.Их «диалог» стороны конфликта описывают по-разному. По словам Алексея, он просто попросил своих друзей помочь ему уговорить продавца вернуть деньги, после чего они встретились в барбершопе. Антон же, который внезапно оказался Сеймуром, заявил, что подвергся жесткому психологическому давлению и угрозам применения оружия.Итогом стало то, что Алексею всё же удалось вернуть себе один миллион рублей. Однако на него и на четверых его товарищей, участвовавших в «выбивании» долга, возбудили уголовное дело. Его рассматривал Кировский районный суд.«В судебном следствии квалификация деяний подсудимых, поддержанная государственным обвинителем, не нашла подтверждения. Показания свидетелей, видеозаписи с камер видеонаблюдения, а также другие доказательства опровергали показания потерпевшего. Статья, по которой судили мужчин, предусматривает ответственность за причинение существенного вреда, а исследованные судом доказательства не свидетельствовали о причинении такового. Кировский районный суд Екатеринбурга оправдал подсудимых в связи с отсутствием в их действиях состава преступления», – рассказали в суде.Решение суда не устроило Сеймура. Однако Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил оправдательный приговор без изменений. За оправданными признали право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование.