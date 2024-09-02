Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге оправдали обвиняемых в самоуправстве из-за отсутствия доказательств

16.31 Пятница, 6 сентября 2024
Фото: Юлия Медведева
В Екатеринбурге оправдали пятерых обвиняемых по части 2 статьи 330 УК РФ – «Самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения», взыскавших долг из знакомого.

Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, эта история началась в апреле 2022 года, когда один из обвиняемых – Алексей Зверев – попался на заманчивое предложение от его недавнего на тот момент знакомого по имени Антон. Последний обещал приобрести для него айфон, бытовую технику и автомобильные колёса с хороший скидкой, и Алексей передал ему 3 408 000 рублей, оставшись в итоге и без денег, и без обещанных товаров. Уже догадавшись, что замечательный знакомый его кинул, мужчина позвал своих товарищей и отправился беседовать с Антоном.

Их «диалог» стороны конфликта описывают по-разному. По словам Алексея, он просто попросил своих друзей помочь ему уговорить продавца вернуть деньги, после чего они встретились в барбершопе. Антон же, который внезапно оказался Сеймуром, заявил, что подвергся жесткому психологическому давлению и угрозам применения оружия.

Итогом стало то, что Алексею всё же удалось вернуть себе один миллион рублей. Однако на него и на четверых его товарищей, участвовавших в «выбивании» долга, возбудили уголовное дело. Его рассматривал Кировский районный суд.

«В судебном следствии квалификация деяний подсудимых, поддержанная государственным обвинителем, не нашла подтверждения. Показания свидетелей, видеозаписи с камер видеонаблюдения, а также другие доказательства опровергали показания потерпевшего. Статья, по которой судили мужчин, предусматривает ответственность за причинение существенного вреда, а исследованные судом доказательства не свидетельствовали о причинении такового. Кировский районный суд Екатеринбурга оправдал подсудимых в связи с отсутствием в их действиях состава преступления», – рассказали в суде.

Решение суда не устроило Сеймура. Однако Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил оправдательный приговор без изменений. За оправданными признали право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге вынесли приговор лже-полицейскому
02 сентября 2024
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за подделки документов ради госконтракта
28 августа 2024
Екатеринбургская УК выплатит семье погибшего электрика более двух миллионов рублей
02 сентября 2024
В Екатеринбурге открыли вторую улицу Рощинскую
01 сентября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

После двух запросов екатеринбургского журналиста ВС РФ «дереабилитировал» японского генерала

При этом само уголовное дело до сих пор засекречено...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:43 «Ласточки» из Екатеринбурга планируют пустить до Омска
17:15 В свердловском селе Позариха больше недели нет горячей воды
16:58 В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, которое произошло в апреле на улице Профсоюзной
16:31 В Екатеринбурге оправдали обвиняемых в самоуправстве из-за отсутствия доказательств
15:47 Ещё один миграционный рейд прошёл в Екатеринбурге
15:29 В Екатеринбурге передали в суд уголовное дело о хищении 4,7 миллионов рублей, выделенных на образование
14:53 Только 13% школьников из Екатеринбурга занимаются с репетиторами
13:57 В метро Екатеринбурге хотят ввести кэшбэк при оплате проезда по биометрии
13:04 Екатеринбуржцы взяли первые места на чемпионате России по водно-моторному спорту
12:34 Свердловские власти запретили курить в общественных местах
12:02 Нижнетагильское предприятие выплатит 300 тысяч своему сотруднику за производственную травму
11:43 В Екатеринбурге началась встреча жильцов с застройщиком по поводу застройки парка Энгельса
10:46 В Талицком районе пропал десятилетний мальчик
10:32 В Екатеринбургском зоопарке поселились розовые фламинго
10:06 На Сибирском тракте в Екатеринбурге под машину угодил 12-летний мальчик
09:22 При пожаре в Нижнем Тагиле погиб пятилетний ребёнок
20:22 Убившего несовершеннолетнюю девочку тагильчанина взяли под стражу
19:51 В последнюю неделю лета на нарушениях на свердловских дорогах поймано 8737 водителей
19:27 За лишние дни в Турции туроператор заплатит семье из Каменска-Уральского компенсацию
18:47 Полицейские попросили екатеринбуржцев помочь найти телефонного воришку
18:24 Шалинскому коту срочно требуется пересадка кожи
17:38 Во время рейда «Пешеход, СИМ» в Екатеринбурге зарегистрировали 31 нарушение ПДД
17:21 Гособвинитель запросил бывшему мужу убитой на Уралмаше сотруднице банка 10 лет тюрьмы
17:01 Глава СК поручил возбудить уголовное дело в связи с вооруженным нападением на екатеринбурженку
16:36 В Екатеринбурге за успехи наградят 13 туристических проектов Свердловской области
16:09 Свердловская область вошла в список популярных для путешествий регионов
Все новости Свердловской области
15:28 На ВЭФ рассказали, как молодым предпринимателям вести бизнес на цифровых платформах
15:12 МВД: в Красноярске мужчина открыл огонь из окна, территория оцеплена
14:03 Проект РКН о блогерах с 10 тысячами подписчиков был опубликован по ошибке
13:34 Песков заявил, что в нынешних условиях цензура оправдана
18:10 Экс-замминистра МЧС РФ заподозрили в хищении трехкомнатной квартиры стоимостью 20 млн рублей
17:37 В Брянске полиция «задержала» надувного слона, которого установили под окнами правительства
16:51 Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний экс-глава МИД Мишель Барнье
16:15 В Рыбинске депутат от «ЕР» на китайском внедорожнике врезалась в автобус, пострадали 8 человек
16:10 На Восточном экономическом форуме рассказали о влиянии цифровых платформ на развитие МСП
14:57 Путин на ВЭФ заявил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США
14:06 В США в результате стрельбы в школе погибли четыре человека, задержан 14-летний ученик
13:55 На ВЭФ заявили о важности баланса интересов между гражданами, государством и бизнесом
22:44 Руководитель Авито Работы на ВЭФ: сотрудничество образовательных учреждений и бизнеса является гарантией подготовки востребованных специалистов
18:21 В США более 10 тысяч сотрудников отелей провели забастовку
16:38 Цены на такси в России могут вырасти «на десятки процентов», заявили на ВЭФ
15:59 Аналитики оценили деловую активность россиян
14:58 Более 50% промышленных предприятий заявили, что в России им не удается найти замену импорту
13:08 Власти Приморья и Авито Работа намерены искать работников из других регионов, чтобы снизить напряженность на рынке труда
17:46 Всем пользователям Авито из Белгородской и Курской областей доступна льготная доставка за один рубль
14:21 На выборах в Саксонии АдГ занимает второе место
12:39 На местных выборах в Тюрингии побеждает правая «Альтернатива для Германии»
10:37 На Камчатке найдены тела всех 22 погибших в результате крушения вертолета
10:03 В Белгороде в результате обстрела разрушен детский сад
09:34 Гладков сообщил о прямом попадании в социальный объект в Белгороде
12:04 Издатель алтайской газеты «Листок» осуждён на 8 лет по статье о фейках об армии
19:57 Исследование: почти 70% покупателей в онлайне доверяют верификации через Госуслуги
Все новости России и мира
17:43 «Ласточки» из Екатеринбурга планируют пустить до Омска
17:15 В свердловском селе Позариха больше недели нет горячей воды
16:58 В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, которое произошло в апреле на улице Профсоюзной
16:31 В Екатеринбурге оправдали обвиняемых в самоуправстве из-за отсутствия доказательств
15:47 Ещё один миграционный рейд прошёл в Екатеринбурге
15:29 В Екатеринбурге передали в суд уголовное дело о хищении 4,7 миллионов рублей, выделенных на образование
15:17 В Пермском политехе пройдет научно-практическая конференция с международным участием по водородной энергетике
15:11 Прикамский Росреестр сообщает о новациях в сфере долевого строительства
14:53 Только 13% школьников из Екатеринбурга занимаются с репетиторами
13:57 В метро Екатеринбурге хотят ввести кэшбэк при оплате проезда по биометрии
13:04 Екатеринбуржцы взяли первые места на чемпионате России по водно-моторному спорту
12:34 Свердловские власти запретили курить в общественных местах
12:02 Нижнетагильское предприятие выплатит 300 тысяч своему сотруднику за производственную травму
11:43 В Екатеринбурге началась встреча жильцов с застройщиком по поводу застройки парка Энгельса
10:46 В Талицком районе пропал десятилетний мальчик
10:32 В Екатеринбургском зоопарке поселились розовые фламинго
10:06 На Сибирском тракте в Екатеринбурге под машину угодил 12-летний мальчик
10:05 Пермяку выплатили заработную плату под контролем судебных приставов
09:22 При пожаре в Нижнем Тагиле погиб пятилетний ребёнок
20:22 Убившего несовершеннолетнюю девочку тагильчанина взяли под стражу
19:51 В последнюю неделю лета на нарушениях на свердловских дорогах поймано 8737 водителей
19:27 За лишние дни в Турции туроператор заплатит семье из Каменска-Уральского компенсацию
18:47 Полицейские попросили екатеринбуржцев помочь найти телефонного воришку
18:24 Шалинскому коту срочно требуется пересадка кожи
17:38 Во время рейда «Пешеход, СИМ» в Екатеринбурге зарегистрировали 31 нарушение ПДД
17:21 Гособвинитель запросил бывшему мужу убитой на Уралмаше сотруднице банка 10 лет тюрьмы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK