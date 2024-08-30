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При пожаре в Нижнем Тагиле погиб пятилетний ребёнок
Фото: Владислав Постников
Вчера, 5 сентября, примерно в 18.40 в Нижнем Тагиле на четвёртом этаже многоквартирного дома по улице Балакинская вспыхнул пожар, который унёс жизнь пятилетнего ребёнка. Возбуждено уголовное дело.
Сейчас прокуратура намерена дать правовую оценку в части соблюдения законодательства о нормах противопожарной безопасности и охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Следственный комитет для более подробного расследования инцидента возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«Ребёнок, находившийся в квартире, скончался в машине скорой помощи, предварительно, от отравления продуктами горения»,
– сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сейчас прокуратура намерена дать правовую оценку в части соблюдения законодательства о нормах противопожарной безопасности и охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Следственный комитет для более подробного расследования инцидента возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«По предварительным данным, в день трагедии мать, отправилась в садик, чтобы забрать оттуда младшего ребёнка, а когда вернулась обратно, в жилище уже был пожар. Малыша нашли на кухне, куда он, вероятно, спрятался от едкого дыма. За его жизнь боролись врачи "неотложки", но спасти мальчика, к большому сожалению, не удалось»,
– рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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