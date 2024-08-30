При пожаре в Нижнем Тагиле погиб пятилетний ребёнок

– рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«По предварительным данным, в день трагедии мать, отправилась в садик, чтобы забрать оттуда младшего ребёнка, а когда вернулась обратно, в жилище уже был пожар. Малыша нашли на кухне, куда он, вероятно, спрятался от едкого дыма. За его жизнь боролись врачи "неотложки", но спасти мальчика, к большому сожалению, не удалось»,