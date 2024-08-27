На Камчатке найдены тела всех 22 погибших в результате крушения вертолета

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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На Камчатке завершили поисковую операцию в районе крушения вертолета Ми-8.Обнаружены тела всех погибших, сообщают в МЧС России.«Спасатели МЧС России обнаружили тела всех 22 погибших, из них 19 туристов и 3 члена экипажа. Они доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания», — говорится в сообщении.Днём 31 августа вертолет Ми-8 вылетел с посадочной площадки в районе вулкана Вачкажец, однако в установленное время не вышел на связь и не прибыл в пункт назначения, сообщили ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре.В СК возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днём траура. «Сегодня на территорию региона прибывают представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета, которые проведут расследование причин крушения вертолёта», — написал Солодов в телеграм-канале.По информации в СМИ, туристы возвращались с экскурсии, среди них были жители Москвы, Перми, Благовещенска, Липецка и других городов.Ранее в местных изданиях появилась версия о том, что пилот потерял управление в условиях густого тумана. Сообщалось, что вертолет столкнулся с сопкой. Официального подтверждения этой информации нет.