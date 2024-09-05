Ещё один миграционный рейд прошёл в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В МВД отчитались об ещё одном миграционном рейде, который накануне, 5 сентября, проводился в Екатеринбурге. За минувшей день силовики проверили 82 иностранцев, из которых 17 оказались нарушителями.Как сообщили Вечерним ведомостям в отделении по связям со СМИ городского УМВД, 3 иностранцев нарушили правила миграционного учёта на территории РФ (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ), 15 иностранных граждан нарушили режим пребывания на территории РФ (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), еще 3 – уклонились от прохождения обязательной государственной идентификации личности (дактилоскопии) (ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ).«В результате всех нарушителей передали по территориальности в отдел полиции № 11 УМВД В отношении них будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы Российской Федерации», – рассказали в пресс-группе.Помимо нарушения миграционного законодательства во время рейда представители ГИБДД зафиксировали 9 нарушений в части ПДД.