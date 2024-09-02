Свердловский облсуд вместе с Музеем истории Екатеринбурга готовит историческую выставку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Музей истории Екатеринбурга проанонсировал открытие новой выставки, работа над которой ведётся совместно со Свердловским областным судом. Выставка будет называться «Судебные хроники».Выставку «Судебные хроники» планируют открыть в основном здании Музея истории Екатеринбурга через неделю, 12 сентября. Она будет приурочена сразу к двум юбилеям. Один из них — 150-летие со дня основания Екатеринбургского окружного суда, второй — 90-летие создания Свердловского областного суда. Экспонаты выставки подбираются с учётом этих солидных дат.«Выставка сосредоточится на особенностях судебного делопроизводства в различные эпохи. Она познакомит с ярчайшими процессами пореформенного Екатеринбурга и бурного революционного периода 1917 года — начала 1920-х годов, коротким эпизодом существования Уральского областного суда, объединившего Екатеринбургский, Пермский, Тюменский и Челябинский губернские суды, репрессивными практиками 1930-х годов, «гендерным переворотом» в судейских органах, последовавшим в поствоенные десятилетия и резонансными судебными разбирательствами 1990–2000-х», — говорится в анонсе.Среди экспонатов выставки можно будет увидеть архивные фотографии с судебных процессов разных лет, оценить, как со временем менялись здания судов и обстановка в помещениях, где судили уральцев за преступления и проступки. Кроме того, на взоры посетителей выставят материалы уголовных дел, газетные вырезки о громких процессах и повседневный инструментарий работников юстиции (печати, канцелярские приборы, судейские молотки, печатные машинки и много другое.Предположительно выставка «Судебные хроники» будет работать до второй половины ноября. Попасть на неё можно по входным билетам в Музей.